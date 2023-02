Faceva da scorta ad un trasporto eccezionale: ma era completamente abusivo

Prosegue senza sosta l'attività della Polizia Stradale tesa a monitorare le principali arterie stradali della provincia di Padova. Nelle ultime ore, a cavallo tra il 22 e il 23 febbraio sono scattate nuove sanzioni ad autisti di mezzi pesanti. Questa volta a finire sotto il mirino dei poliziotti, impiegati in specifici servizi di controllo ai camion, sono state due persone identificate nella zona industriale di Padova.

Le irregolarità

Il primo autista trasportava carburante senza indicare di aver scaricato e non ripulito il vano cisterna sul proprio mezzo. Per non aver rispettato le norme sul trasporto di merci pericolose, imposte per tutelare la sicurezza degli utenti della strada, è stato sanzionato per una cifra pari a 167 euro. Il secondo autista, invece, ponendo in essere una scorta ad un trasporto eccezionale, non era in possesso della documentazione di nomina a caposcorta, svolgendo in maniera abusiva tale attività e violando il disciplinare tecnico che ne impone l’autorizzazione ai fini di sicurezza. Nei suoi confronti è stata elevata una sanzione di 340 euro.