Un anno in strada: i carabinieri rilevano 693 incidenti con 19 decessi

Tempo di bilanci per i carabinieri sul fronte della sicurezza stradale. Nell'arco dell'anno ormai ai titoli di coda, i militari dell'Arma del Comando provinciale di Padova hanno effettato servizi di accertamento e rilievi su 693 incidenti stradali, che hanno comportato 668 feriti e 19 persone decedute.

I numeri

Sono state sorprese ben 329 persone alla guida di veicoli con un tasso alcolemico superiore alla norma (0,50 g/lt.) e in altri 38 casi per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. Un’ altro dato particolare riguarda le mancate revisioni e la copertura assicurativa ai mezzi che sono state rispettivamente 380 e 130. L’attività di prevenzione continuerà anche in questo periodo di festività, dove non mancheranno controlli mirati con l’uso di etilometri e pre-test nei pressi di locali pubblici o luoghi frequentati soprattutto dai più giovani che spesso si mettono alla guida dopo aver passato una serata alzando spesso il gomito.