Accertamenti interforze nei locali pubblici: tre stangati

Sicurezza, contrasto ad ogni forma di reato e lotta alla ludopatia. Con questi presupposti ieri sera 25 settembre la squadra amministrativa della divisione Pas della Questura di Padova, unitamente a personale della Polizia Locale di Padova, della Guardia di Finanza, dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, del Servizio di Prevenzione e del Servizio Igiene Alimenti Nutrizione, ha proceduto al controllo amministrativo di diversi esercizi commerciali di Padova, mirati ad intensificare il rapporto di fiducia e simbiosi con la cittadinanza in un’ottica di prevenzione dei reati. In due esercizi commerciali sono state rilevate alcune irregolarità, che si sono tramutate in sanzioni. Complessivamente l'attività ha portato ad identificare 51 persone.

Tre locali sanzionati

In un locale situato in Via Cavazzana, la squadra amministrativa ha accertato che veniva effettuata somministrazione assistita non autorizzata per la quale è prevista una sanzione di 5mila euro. Inoltre non è stato trovato esposto il cartello di divieto di vendita alcolici a minori che prevede una multa di 250 euro. Sono stati rinvenuti in vendita alcolici superiori al 5% di volume alcolico senza l’autorizzazione dell’Adm per cui è prevista una sanzione di mille euro. Per quanto riguarda l’attività della Guardia di Finanza, è stata accertata la mancata installazione del registratore di cassa per la quale è prevista una sanzione di 4mila euro, la mancata emissione di 4 scontrini fiscali, che comportano una sanzione di 500 euro per ogni scontrino. Saranno effettuate verifiche fiscali approfondite in materia fiscale. Nel locale in via Aspetti all'Arcella è stato riscontrato il mancato invio dei corrispettivi da 30 giorni. In questo caso è prevista una multa di 500 euro ogni giorno fuori regola. Anche qui, come in via Cavazzana le fiamme gialle hanno avviato una verifica fiscale. In entrambi i locali, il Sian ha rilevato gravi carenze igienico-sanitarie, per le quali ha prescritto una pulizia straordinaria. L’Itl ha intervistato i lavoratori e procederà a verificare i metodi di pagamento dello stipendio ed a confrontare le ore di lavoro dichiarate con quelle effettivamente pagate. Infine, un altro controllo ha interessato un bar di via Vecellio: dalle verifiche è emerso che i 7 apparecchi slot machine presenti erano accesi e utilizzati da clienti nonostante ci si trovasse nella fascia oraria dalle 18 alle 20 che, da normativa regionale, prevede la chiusura al pubblico per contrastare la ludopatia. Il gestore pagherà una sanzione di 3.500 euro, di fatto 500 euro ogni slot trovata accesa fuori orario.