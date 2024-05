Controlli interforze nei luoghi della movida: sospesa la licenza a due esercizi pubblici

Nella serata di ieri, 3 maggio, i carabinieri della Compagnia di Padova, unitamente ai militari della Squadra di Intervento Operativo del Battaglione di Venezia-Mestre, del Nucleo antisofisticazione e Sanità, del Nucleo ispettorato del lavoro di Padova ed in collaborazione con personale dell’agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Padova, nonché della Polizia Municipale, hanno effettuato un mirato servizio di controllo in città in particolare nell’ampio raggio che ricomprende il quartiere del Portello e l’area dei Navigli interessato dalla presenza di numerosi locali pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande.

I controlli

Nel corso dell’operazione sono stati identificati numerosi avventori. Il servizio ha consentito di ottenere ottimi risultati preventivi: al Portello è stato fermato all’interno di un esercizio pubblico e denunciato all’autorità giudiziaria un 41enne originario della Tunisia in Italia senza fissa dimora, destinatario di Daspo con divieto di frequentare esercizi pubblici. Il Nas e il Nil di Padova hanno proceduto al controllo di 18 esercizi pubblici, 2 dei quali, sono stati sanzionati rispettivamente per lavoro sommerso e mancanza di DVR (Documento valutazione rischi) con conseguente sospensione della licenza. Inoltre sono al vaglio di Nas e Nil, unitamente all’agenzia delle Dogane e dei Monopoli gli esiti di ulteriori verifiche in materia di sicurezza sul lavoro, condizioni igienico sanitarie, tracciabilità degli alimenti, autorizzazioni per la vendita di alcolici e pagamento delle accise.