Controlli interforze: 6 denunciati, un espulso e droga sequestrata

Task force delle forze di polizia padovane ieri sera 19 ottobre. Si è trattato di un servizio fortemente voluto dal prefetto Francesco Messina al fin e di portare alla luce in città possibili focolai di degrado e delinquenza. All'attività che rientra nei pattuglioni organizzati in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, hanno partecipato esponenti dell'Arma, della Guardia di Finanza, della Polizia locale e della Polizia ferroviaria.

Arcella e zona scalo ferroviario

Sono stati eseguiti controlli all'Arcella e nell'area della stazione ferroviaria. Si è trattato di controlli a tappeto su esercizi pubblici, locali di ristorazione, minimarket, rivendite di cibo da asporto. Sono state messe sotto la lente d’ingrandimento tanto la regolarità amministrativa quanto le frequentazioni degli esercizi. Sono state setacciate anche le aree sensibili di piazzetta Salvemini, piazza De Gasperi e piazza Gasparotto, l’area PP1 e tutte le arterie minori prospicenti la stazione ferroviaria a cominciare da vicolo Dondi dell’Orologio, via Cairoli e via Bixio. Contemporaneamente sono stati eseguiti approfonditi controlli anche all’Arcella, lungo tutto l’asse di via Tiziano Aspetti e via Guido Reni perlustrando in profondità ed effettuando posti di controllo con l’impiego di unità cinofile.

I numeri

In tale servizio sono stati impiegati oltre 50 uomini fra agenti di Polizia, carabinieri, finanzieri e agenti della Polizia Locale con unità cinofile antidroga. Complessivamente sono state controllate 270 persone, 73 veicoli, 9 esercizi commerciali. All’esito dei controlli 6 persone sono state deferite all’autorità giudiziaria e una persona straniera irregolare sul territorio nazionale, gravata da precedenti per violenza sessuale è stata espulsa e questa mattina 20 ottobre è stata accompagnata al CPR di Macomer in Sardegna. Inoltre sono stati sequestrati 160 grami di sostanze stupefacenti ed è stata formulata una proposta di chiusura per una rivendita di cibo da asporto che è ora al vaglio del questore Antonio Sbordone. I servizi interforze proseguiranno anche nelle prossime settimane con il corale impegno di tutte le Forze di Polizia e della Polizia Locale.