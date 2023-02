Servizio interforze tra Stazione e Arcella: identificati irregolari e pregiudicati

Stazione e Arcella sotto la lente d'ingrandimento delle forze di polizia. Ieri pomeriggio, 1 febbraio, i poliziotti della divisione Pas, unitamente al Reparto Prevenzione Crimine, i poliziotti di Quartiere, le Fiamme Gialle, il Sian, lo Spisal e l'ispettorato del lavoro territoriale, hanno passato al setaccio alcuni locale della zona compresa tra la stazione ferroviaria e l'Arcella. Il lavoro ha portato ad identificare 26 persone dodici delle quali sono state accompagnate negli uffici della Questura per ulteriori accertamenti.

Locale via Trieste

I controlli hanno riguardato un locale in via Trieste dove sono stati identificati i dipendenti e dieci avventori. Di questi 7 sono stati accompagnati in Questura per identificazione. Nel corso degli accertamenti, in particolare, è stato identificato un ventinovenne tunisino, irregolare sul territorio nazionale, nei cui confronti è stato emesso un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale con accompagnamento nella giornata odierna presso il C.P.R. di Bari; altresì. E' stato inoltre identificato un uomo di 33 anni di origine marocchina sottoposto alla misura di sicurezza dell’espulsione giudiziaria. Nella giornata odierna è stato accompagnato in frontiera per il rimpatrio. Tra gli avventori è stato identificato anche un tunisino di 45 anni, con a carico un divieto di soggiorno nel Veneto, che verrà quindi segnalato all’autorità giudiziaria. Durante il servizio il S.I.A.N. ha comminato prescrizioni per carenze igieniche, lo Spisal ha rilevato la mancanza in sede del documento di valutazione dei rischi e l’I.T.L. procederà con ulteriori accertamenti.

Arcella

Altri controlli hanno riguardato due locali del quartiere Arcella, dove le forze dell'ordine hanno identificato i relativi dipendenti e 11 avventori. Nel corso di tali controlli lo Spisal ha rilevato all’interno di uno di questi la mancata esibizione del Documento di valutazione dei rischi e la Guardia di Finanza e l’I.T.L. svolgeranno ulteriori approfondimenti in base alle informazioni acquisite. Questo tipo di servizi interforze proseguiranno a cadenza giornaliera con il fermo proposito di avere sempre in mano la situazione del commercio locale, con particolare attenzione ai locali multietnici.