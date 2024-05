«Siamo contenti degli standard qualitativi raggiunti negli anni»

Alla luce dei controlli effettuati dalle forze dell'ordine ieri sera 3 maggio negli spazi dei Navigli dedicati alla movida padovana, il presidente dell'associazione Gianni Boscaro si è detto soddisfatto dei risultati qualitativi ottenuti, promettendo ulteriori sforzi per garantire a tutti gli avventori massima qualità e sicurezza. A tutela della sicurezza degli ospiti l'attività di controllo delle forze di polizia proseguirà senza sosta per tutta l'estate. Verranno monitorate, per ovvi motivi, anche tutti gli altri luoghi di ritrovo del padovano dove i giovani amano fare tardi nei caldi mesi estivi.

Il commento del presidente

«Ieri sera 3 maggio è stato effettuato un controllo interforze molto meticoloso e articolato a tutte le attività di somministrazione di bevande e alimenti presenti al Naviglio di Padova. I soci della nostra associazione - ha detto il presidente dell'associazione Naviglio Gianni Boscaro, hanno sempre messo al centro della propria attività il rispetto e l'osservanza del complesso delle norme da osservare: le norme igienico sanitarie, i rapporti contrattuali con i propri dipendenti, la sicurezza dei lavoratori e dei frequentatori dell'area, la pulizia, la sicurezza ed il rispetto dell'ambiente, la qualità dei prodotti somministrati, l'eccellenza delle proposte culturali. Poi nessuno è perfetto e qualcosa può sfuggire nella "montagna" di documenti da acquisire e da detenere. Siamo comunque contenti degli standard qualitativi raggiunti negli anni, che hanno consentito e consentono a migliaia di ragazze e di ragazzi di aggregarsi in totale sicurezza, senza assolutamente creare situazioni di degrado. Il nostro comune impegno ci impone comunque di cercare dei margini ulteriori di miglioramento, ma siamo soddisfatti che questi ci siano stati riconosciuti anche dagli

esiti dei controlli ricevuti ieri dalle forze di Polizia e dalle altre istituzioni operanti, alle quali va la nostra stima e riconoscenza per il presidio costante ed il controllo che svolgono a difesa della nostra comunità».