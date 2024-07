Emergenza sicurezza: scattano fogli di via, daspo e un arresto

Nella cartina geografica delle zone più "calde" della città di Padova sul fronte della sicurezza, sicuramente l'area di via Tommaseo è quella più monitorata dalle forze dell'ordine. Nell’ambito dell’attività di prevenzione e pattugliamento del territorio svolta dalla Polizia di Stato, nel pomeriggio del 18 luglio, in via Tommaseo, gli agenti della Questura hanno identificato 27 persone che bivaccavano nell’area verde posta nei pressi della rotatoria cha accede alla via e tratto in arresto un 27enne nigeriano in flagranza di spaccio di stupefacenti.

Lo spaccio in flagranza

In particolare gli uomini in borghese della Squadra Mobile, transitando in zona, nei pressi del sottoportico di via Tommaseo hanno notato un cittadino italiano avvicinare un soggetto e consegnargli una banconota da 20 euro, ricevendo in cambio un involucro in nylon che l’uomo prelevava dalla bocca e che conteneva, come accertato successivamente, una dose di eroina. Gli agenti hanno prontamente bloccato entrambi, sia l’italiano che ha confermato l’acquisto della droga, che il venditore il quale è

stato arrestato e trattenuto in Questura in attesa di rito per direttissima previsto per il 19 luglio, all’esito del quale è stato condannato a 8 mesi di reclusione e al pagamento di 800 euro di multa. Si tratta di un 27enne cittadino nigeriano già pregiudicato per la commissione di reati in violazione della normativa in materia di stupefacenti. Lo stesso, infatti, era stato condannato a gennaio 2023 alla pena di 4 mesi di reclusione ed al pagamento di 800 euro di multa, con pena sospesa e a luglio dello stesso anno era stato condannato a 6 mesi di reclusione ed al pagamento di mille euro di multa, sempre con il beneficio della sospensione della pena.

Fogli di via e daspo urbano

Personale della Divisione Anticrimine ha proceduto inoltre, alla notifica di 3 fogli di via da Padova emessi dal questore nei confronti di un 31enne, di un 27enne e di un 25enne, cittadini nigeriani, controllati durante il servizio in via Tommaseo, con precedenti di polizia e penali a carico per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e reati contro il patrimonio, tra cui furti aggravati e danneggiamento. Nei confronti di ulteriori due cittadini stranieri, nello specifico un 26enne nigeriano e un 23enne ivoriano, con precedenti a carico per porto d’armi e oggetti atti ad offendere e reati in materi di stupefacenti, sono sati emessi provvedimenti di daspo urbano che vietano l’accesso all’intera area della Stazione, compresa via Tommaseo, per 3 anni. Le posizioni sul territorio di tutti i soggetti controllati rimangono al vaglio della Divisione Amministrativa per l’adozione di eventuali successivi provvedimenti di interdizione, mentre l’Ufficio Immigrazione è stato subito attivato dal questore della provincia di Padova Marco Odorisio affinché fossero verificati i permessi di soggiorno di cui i cittadini stranieri identificati sono stati trovati in possesso. La maggior parte delle 27 persone identificate è risultata titolare di permesso di soggiorno per richiesta di Protezione Internazionale o per attesa esito ricorso contro la decisione negativa della competente Commissione sulla predetta istanza, Commissione a cui perverranno eventuali segnalazioni circa i soggetti sottoposti a controllo una volta accertati anche i precedenti di polizia e penali a carico di ognuno di essi.