Giacigli di fortuna in casolari alla Stanga: trovati sbandati e irregolari

Oggi, 17 gennaio, personale della Questura di Padova, squadra Volante, Unità cinofile con l’ausilio del Reparto prevenzione crimine Veneto, ha effettuato mirati controlli in alcuni casolari abbandonati in città, nel quartiere Stanga, finalizzati a verificarne l’eventuale uso da parte di sbandati e senzatetto ed accertare lo stato di deterioramento ed abbandono in cui versano.

I controlli in via Goldoni

E' stato ispezionato nuovamente lo stabile industriale in disuso in via Goldoni, a cui gli operatori hanno avuto modo di accedere scavalcando un cancello, all’interno del quale sono stati individuati dei giacigli di fortuna, oltre a spazzatura e sporcizia ovunque. Non molto distante in via Goldoni, adiacente ai binari della ferrovia, gli agenti hanno controllato un altro capannone in disuso nel quale hanno riscontrato segni di passaggio certo di persone e vecchi giacigli, nonché rifiuti di vario genere.

Via San Marco

Contestualmente in via San Marco sono stati effettuati due controlli. Due cittadini stranieri clandestini sono stati rintracciati all’interno di due baracche, tra i rifiuti, nei pressi di un casolare abbandonato. Si tratta di un tunisino del 1971 e di un ghanese del 1978, pregiudicati, rispettivamente, per reati in materia di stupefacenti e per reati contro il patrimonio, la cui posizione è stata verificata dal locale ufficio Immigrazione che ha proceduto ad eseguire, nei confronti di entrambi, l’espulsione disposta oggi stesso dal prefetto di Padova, mediante Ordine del questore a lasciare il territorio nazionale. In via San Marco è stata controllata anche un’altra struttura abbandonata, risultata chiusa ma nelle cui pertinenze sul retro dello stabile, due mini locali adibiti a deposito, sono stati trovati due cittadini di origine sudanese, classe 1987 e 1985, in regola con il permesso di soggiorno in giacigli di fortuna.

Via Ca' Stimabile e via Corrado

In via Ca’ Stimabile, inoltre, è stato effettuato un sopralluogo presso un capannone abbandonato all’interno del quale è stato rintracciato un cittadino moldavo, in regola con il permesso di soggiorno, con a carico diversi precedenti di polizia in materia di reati contro il patrimonio. Infine la polizia ha controlla una struttura in via Corrado dove gli agenti hanno riscontrato vecchi segni di effrazione esterni e l’effettiva presenza di tre recenti giacigli al suo interno, nonché stanze colme di spazzatura. Due di questi giacigli sono risultati occupati da un cittadino ghanese irregolare del 1986 ed un guineano del 1988 in regola. Lo straniero irregolare, già espulso lo scorso ottobre con ordine del Questore a lasciare il territorio, è stato denunciato per non avervi ottemperato.

