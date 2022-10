Rifiuta di essere identificato, quarantenne denunciato

Il presidio delle forze dell'ordine nelle aree più a rischio criminalità di Padova è costante e in vista delle festività di fine anno è stato ulteriormente potenziato. Ieri sera, 17 ottobre, in piazza De Gasperi i carabinieri della stazione di Padova Principale si sono imbattuti in un sudanese di 40 anni che si muoveva con fare sospetto.

I fatti

I militari dell'Arma l'hanno avvicinato con l'obiettivo di identificarlo. Quest'ultimo ha messo in atto un comportamento violento nei confronti del personale in divisa. Non senza fatica è stato reso inoffensivo. E' emerso che il quarantenne si trovasse in Italia senza averne i requisiti. E' stato così accompagnato in caserma per tutte le verifiche del caso e denunciato per residenza a pubblico ufficiale.