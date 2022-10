In auto nel cuore della notte con la droga: nei guai due giovani

Si sono appartati su due auto nel parcheggio di un fast food di corso Australia a Padova. Nella notte tra il 19 e il 20 ottobre, la loro presenza non è passata inosservata ad una pattuglia dei carabinieri della Radiomobile di Padova.

I fatti

I militari hanno identificato due giovani residenti a Padova: un diciannovenne originario della Sicilia e un ventenne romeno. Dopo averli indentificati gli investigatori si sono subito resi conto che i due erano piuttosto nervosi e hanno così approfondito i controlli con una perquisizione personale e dei rispettivi mezzi. Sono così spuntati 16 grammi di hashish suddivisa in più dosi e un bilancino di precisione. A questo punto, inevitabile, è scattata anche la perquisizione domiciliare e le sorprese non sono mancate.

Altra droga

A casa del diciannovenne siciliano sono stati rinvenuti 60 grammi di hashish, mentre al domicilio del romeno i carabinieri hanno trovato ulteriori 16 grammi della medesima sostanza e un bilancino di precisione. Ma non è tutto: il padre del romeno durante l'attività investigativo ha messo in atto un comportamento ostruzionistico verso il personale in divisa che gli è costato una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale. La droga trovata negli abitacoli e nelle singole case è stata sequestrata mentre per i due ragazzi in concorso è scattata la denuncia all'autorità giudiziaria per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.