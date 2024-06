Cuoco fermato con un machete e un coltello nel portabagagli

Fermato in auto con il machete, nei guai un uomo di 44 anni. Nella notte di lunedì 3 giugno, intorno all’1:30, durante il servizio di controllo del territorio, gli agenti della sezione dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura, transitando in via Tommaseo, hanno notato una macchina in sosta, con il motore acceso e, a fianco, un uomo che stava parlando con chi era alla guida. Gli agenti hanno deciso di procedere al controllo delle persone, accertando che, a bordo dell’auto si trovava un 44enne padovano mentre, il pedone che interloquiva con lui attraverso il finestrino aperto, un cittadino straniero, in seguito identificato per un 37enne nigeriano, in Italia senza fissa dimora e sprovvisto di documenti.

Versioni discordanti

Lo straniero si è giustificato dicendo che l'uomo a bordo dell’auto, poco prima, lo aveva visto passare e lo aveva fermato. Il 44enne, invece, riferiva agli operatori di Volante che, transitando in macchina ha notato l’uomo che lo chiamava e pertanto si era fermato per capire se avesse bisogno di aiuto. Data la versione discordante fornita dai due soggetti, nonché lo stato di alterazione palesato dal 44enne, gli agenti hanno approfondito il controllo, notando, all’interno della sua auto, tracce di consumo recente di sostanze stupefacenti. Nello specifico, infatti, sul sedile lato passeggero e sui tappetini, sono stati trovati alcuni involucri in cellophane, tipicamente usati per confezionare stupefacente, strappati e vuoti. Durante le fasi del controllo, gli operatori hanno rinvenuto, nell’abitacolo diversi utensili da cucina che il 44enne ha giustificato riferendo di essere un cuoco. Tuttavia, all’interno del bagagliaio, sono stati rinvenuti un grosso machete e un coltello, che sono stati invece sequestrati. A seguito degli accertamenti, il 44enne è stato denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria per il porto dell’arma e sanzionato ai sensi del Codice della Strada per la guida in stato alterazione psicofisica. Il 37enne straniero, invece, al termine dell’identificazione da cui sono emersi alcuni precedenti di polizia a suo carico, è stato invitato a presentarsi al locale Ufficio Immigrazione ai fini della verifica della sua posizione sul territorio nazionale. Nella serata di ieri, giovedì 6 giugno, infine, un 30enne di origini nigeriane è stato controllato in via Tommaseo e denunciato perché trovato in possesso di qualche grammo di marijuana. Lo stesso, regolare sul territorio, ha a carico alcuni precedenti specifici in materia di stupefacenti.