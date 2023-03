"Riders" sotto la lente d'ingrandimento: tutti in regola

Venerdì sera, 24 marzo, i carabinieri della stazione di Padova Prato della Valle, del Nucleo Ispettorato del Lavoro, unitamente alla Polizia Locale, hanno effettuato un’operazione congiunta finalizzata al controllo dei “riders” ovvero dei fattorini che a bordo di biciclette effettuano le consegne a domicilio dei piatti ordinati attraverso le piattaforme on-line per conto di ristoranti pizzerie e fast food. Lo scopo è quello di scongiurare lo sfruttamento dei lavoratori a discapito delle fasce più deboli, come giovani senza esperienza o stranieri lavorativamente non qualificati. Oltre 20 le persone controllate. Al momento nessuna irregolarità è stata riscontrata. I controlli proseguiranno nelle prossimi giorni.