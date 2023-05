Una snervante attesa in stazione di due ore: è polemica

Rabbia oggi 13 maggio, alle prime luci dell'alba, in stazione a Padova. Il convoglio speciale che doveva accompagnare a Milano i sindacati per la manifestazione è arrivato con un incomprensibile ritardo. La partenza era fissata a Mestre per le 5,25 e di conseguenza giungere a Padova prima delle 6. Il treno, tuttavia, è giunto in stazione con due ore di ritardo. Quello che ha fatto più male alle persone in febbrile attesa di partire è stato il fatto che il convoglio è stato pagato dai lavoratori.

La manifestazione

In programma oggi a Milano la manifestazione unitaria delle sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil. Qualcosa, al momento rimasto un mistero, non è andato per il verso giusto e i manifestanti hanno esternato tutta la loro rabbia per il mancato servizio offerto. Il segretario Cgil Daniele Giordano non è andato troppo per il sottile: «E' un treno pagato dai lavoratori. Siamo di fronte ad una vergogna inaudita. Nonostante questo disservizio, non ci fermeranno». Per la cronaca il treno è poi partito da Padova attorno alle 8 e dopo le varie soste lungo la tratta, è giunto a Milano dove i manifestanti, a centinaia, potranno partecipare alla manifestazione.