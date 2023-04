Senza patente in auto "offre" 100 euro ai poliziotti: arrestato

Quelle due banconote sul cruscotto gli hanno rovinato la vita. Ha fatto una "furbata" che gli è costata cara. Gli agenti della sezione "Volanti" della Questura di Rovigo hanno arrestato domenica 21 aprile un cittadino straniero residente a Padova. L'accusa nei suoi confronti è pesante: corruzione. Tutto è nato da un semplice controllo stradale. Quando i poliziotti hanno imposto l'alt all'automobilista, quest'ultimo ha subito accostato. E' stato poi il momento di mostrare i documenti, ma l'uomo avrebbe riferito di aver lasciato la patente a casa. Di fatto non era così.

L'offerta

Messo alle strette l'automobilista ha annass di non aver mai conseguito il documento di guida. A questo punto gli agenti hanno cominciato la trafila per la sanzione a suo carico che sfiora i 5mila euro. L'uomo, in un attimo di "simpatia" ha tirato fuori dal portafogli un paio di banconote da 50 euro e ai due operatori della Questura ha riferito: «Bevetevi un caffè». Di fronte a questa frase, il clima durante l'accertamento si è fatto incandescente e i poliziotti non hanno potuto far altro che accompagnarlo in Questura e al termine delle formalità di rito arrestarlo per istigazione alla corruzione. Processato per direttissima, il giudice del tribunale di Rovigo ha convalidato l'arresto con immediata scarcerazione. Lo straniero residente a Padova è stato gravato della misura restrittiva dell'obbligo di dimora a Padova. Inoltre sarà costretto a saldare il conto per il reato di guida senza patente perchè mai conseguita.