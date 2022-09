Si barrica in casa e spara dalla finestra. Immobilizzato dalle forze dell'ordine

Notte di paura in via Crimea a Padova. Siamo nella popolosa zona di San Giuseppe non distante da via Sorio. Un uomo all'ora di cena di mercoledì 31 agosto, con evidenti problematiche psichiche si è barricato in casa minacciando di compiere gesti sconsiderati.

Spari

Qualcuno a cavallo tra mercoledì e giovedì avrebbe anche sentito dei colpi d'arma da fuoco provenire dal suo appartamento. Li avrebbe sparati con una pistola. Per pura casualità non si segnalano feriti. L'allarme alle forze dell'ordine è stato immediato. Sono state infatti a decine le telefonate di residenti spaventati che si domandavano cosa stesse accadendo. In via Crimea sono arrivati i carabinieri, i vigili del fuoco e personale medico del Suem 118, tutti pronti ad intervenire alla prima emergenza.

Zona blindata

Presente anche un negoziatore del nucleo investigativo dell'Arma e due squadra API della Compagnia di Padova. Insomma, un cordone attrezzato a qualsiasi tipo di situazione estrema. La svolta si è registrata poco prima del'una di notte quando i carabinieri sono riusciti a fare irruzione a casa dell'uomo e a renderlo inoffensivo. Ora si trova ricoverato nel reparto di Psichiatria dell'ospedale di Padova. Il bilancio è confortante, nessuno si è fatto male e l'emergenza è rientrata senza alcun spargimento di sangue. Ancora ignote le cause che l'hanno spinto a compiere questo gesto.