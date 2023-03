Cede il pavimento di un garage, evacuate dodici famiglie

Paura nel tardo pomeriggio odierno, 13 marzo, per il crollo di un pavimento di un garage seminterrato di un condominio di 12 unità abitative di via Cardinale Bessariore a Padova. Non si registrano feriti, ma la tensione tra i residenti era palpabile visto che dovranno trascorrere la nottata fuori casa. I vigili del fuoco desiderano infatti fare tutte le verifiche statiche per capire se altri box sono a rischio crollo. Uno dei residenti, con problemi deambulatori, è stato portato fuori dall'edificio dai pompieri e trasportato in ospedale.

I soccorsi

Subito dopo l'allarme lanciato dal proprietario del garage oggetto del crollo, in via Cardinale Bessariore sono arrivati oltre ai Vigili del fuoco, i sanitari del Suem 118 e la Polizia locale. L'area è stata transennata per evitare che qualcuno potesse avvicinarsi troppo all'area. Sono in corso tutte le valutazioni del caso. Il rischio concreto è che sotto i garage si sia creata una sacca di vuoto provocata da un'infiltrazione d'acqua. Se così fosse i tempi di intervento si dilaterebbero notevolmente. Durante le operazioni di evacuazione non si sono verificati momenti di tensione, ma è chiaro che ora e non si sa per quanti giorni, i cittadini del condominio dovranno trovare un alloggio sostitutivo per vivere.