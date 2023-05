Play off già finiti per 5 ultras del Padova colpiti da Daspo

Il sogno play off è già finito per 5 ultras del Padova che ieri, 3 maggio, sono stati sanzionati con il Daspo. Nello specifico tre tifosi non potranno assistere alle competizioni sportive per un anno, gli altri due che risultano non nuovi a situazioni analoghe, saranno fuori dai giochi per cinque anni. Questi ultimi tre sono stati anche gravati della misura dell'obbligo di firma durante le partite disputate dal Padova. Questo ultimo provvedimento attende la firma di convalida da parte del gip. Tutto è nato da una situazione incresciosa capitata il giorno di Padova-Lecco del 16 aprile scorso.

Cosa è successo

Secondo quanto ricostruito da personale della Digos e della Divisione anticrimine della Questura sotto il coordinamento del pubblico ministero Benedetto Roberti, il giorno della partita tra i biancoscudati e la compagine lombarda, i cinque ulter avrebbero picchiato un tifoso ospite in centro città. Quest'ultimo, dopo il pestaggio che poteva avere conseguenze ben più gravi si è rivolto in Questura segnalando e denunciando quanto avvenuto. Grazie alle informazioni raccolte dagli investigatori della Questura in sede di denuncia e alle immagini della videosorveglianza che hanno ripreso il pestaggio, la polizia su delega della Procura ha effettuato una perquisizione a casa di uno dei cinque ultras. Ebbene gli inquirenti hanno rinvenuto abiti compatibili con quelli ripresi dalla videosorveglianza il giorno dell'aggressione. I destinatari del Daspo, oltre a non poter assistere a sfide del Padova, dovranno rimanere fuori da qualsiasi ambito sportivo sia nazionale che internazionale. Ma non è tutto: tre ore prima delle sfide del Padova i "daspati" non potranno trovarsi nelle strade in prossimità dello stadio Euganeo.