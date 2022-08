Trovata morta in casa, lutto nell'Arma per la scomparsa di Gloria Mercurio

Lutto nell'Arma. A 37 anni è morta Gloria Mercurio, maresciallo capo in forza alla Legione carabinieri Veneto di Padova. Il fatto è accaduto ieri, 18 agosto 2022. Il tutto, secondo i primi accertamenti, sarebbe riconducibile ad un gesto volontario, ma sarà l'autopsia a fare chiarezza. Originaria di Francavilla al Mare, la morte è sopraggiunta in un'abitazione di Cuneo. Il compianto maresciallo era una grande appassionata di boxe, Dopo aver frequentato l'accademia, è stata assegnata al comando di Serramanna in Sardegna. Conosciuta come una grande professionista in ambito lavorativo, con una forma atletica eccellente, la sua morte ha lasciato familiari, colleghi ed amici senza parole e con un dolore enorme nel cuore.