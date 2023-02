Vola dal terrazzo dell'alloggio della casa di riposo e muore

Al 112 ieri sera, 3 febbraio alle 21 è giunta la telefonata di un passante che ha riferito di una persona a terra in via Boccaccio a Padova riversa in una pozza di sangue. In pochi minuti sul luogo della segnalazione sono arrivati i carabinieri della Stazione di Padova Principale e il personale medico del Suem 118. I sanitari nonostante il tempestivo intervento non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Cosa è successo

Dalla posizione in cui è stato trovato il corpo senza vita dell'uomo si è arrivati a capire che si trattava di un ospite della casa di riposo "Villa del Sole" di via Boccaccio a Padova. Sarebbe stato vittima di una caduta dal balcone del secondo piano della residenza in cui dal novembre scorso viveva. Originario del comune di Veggiano, 72 anni, non è dato sapere cosa sia accaduto. Diverse le ipotesi. Se, per ovvi motivi, non viene escluso il gesto di autolesionismo, i carabinieri stanno seguendo tutte le strade possibili non essendoci testimoni dell'accaduto. Della vicenda è al corrente il pubblico ministero di turno Andrea Girlando che ha in mano il fascicolo dell'inchiesta. Verranno sentiti i responsabili della casa di riposo e la famiglia dello scomparso per cercare di sciogliere qualsiasi dubbio. La zona non è coperta da videosorveglianza e nella stanza dove all0ggiava il settantaduenne non sono stati trovati biglietti.