Morì in moto a 16 anni, il Comune di Padova dovrà risarcire la famiglia

I fatti

Il 10 novembre 2017 in un incidente stradale è morto Viorel Catavelea, ragazzo moldavo di 16 anni residente a Villafranca Padovana. Lo schianto è avvenuto in via Due Palazzi mentre il giovane si trovava in sella alla sua Yamaha Mt-125. Dalla ricostruzione la caduta è avvenuta dopo che il sedicenne ha superato lo scooter di una donna. Il ragazzo moldavo ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere contro uno dei paletti metallici che delimitano la carreggiata. Il decesso è stato praticamente immediato.

La sentenza

Il giudice del tribunale di Padova Caterina Zambotto ha emesso una sentenza secondo cui la morte del ragazzo è stata causata sia dai lavori stradali eseguiti dal comune di Padova che dal comportamento del motociclista. Il Comune dovrà corrispondere alla famiglia della vittima 170mla euro.