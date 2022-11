Commemorazione dei defunti: controlli potenziati ai cimiteri

Domani, 2 novembre, si celebra la commemorazione dei defunti. E' previsto anche a Padova un importante afflusso di fedeli che vorranno andare a depositare un fiore e a recitare una preghiera sulla tomba dei propri cari.

Orari e informazioni

Il cimitero Maggiore e tutti gli altri presenti sul territorio comunale rimarranno aperti dalle 8 alle 16,30. Le visite dovranno in ogni caso concludersi entro le 17.

Commemorazioni

Il 2 novembre alle 10 sarà presente il picchetto d'onore per la commemorazione dei Caduti all'ossario militare del cimitero Maggiore. La cerimonia si svolgerà alla presenza delle più alte cariche civili e militari della città.

Sicurezza

Per scongiurare furti, scippi e borseggi per tutta la giornata verranno potenziati i controlli da parte delle forze dell'ordine in tutti i cimiteri e nelle aree limitrofe. L'appello alla collettività è quello di avvisare in tempo reale i numeri d'emergenza nel caso ci si imbattesse in situazioni anomale bisognose di un accertamento. Si raccomanda i visitatori di non lasciare in auto oggetti di valore negli abitacoli che in qualche modo passano ingolosire i tradizionali "topi d'auto".