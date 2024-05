Ritrovo di pregiudicati: bar chiuso per 60 giorni

Dopo le numerose segnalazioni pervenute in Questura da parte di cittadini e commercianti della zona di via Tommaseo, il questore di Padova Marco Odorisio ha disposto controlli serrati in tutta l'area con l'obiettivo di eliminare ogni forma di degrado e garantire alla collettività la necessaria sicurezza. Vi hanno preso parte agenti della sezione Volanti, poliziotti di Quartiere, del Reparto prevenzione crimine Veneto e le Unità cinofile. Il lavoro intenso in quell'area da parte della Questura si è protratto per oltre un mese a partire da inizio aprile fino ad oggi 8 maggio. Identificate complessivamente 200 persone.

Gli episodi

Il 15 aprile, l’Unità cinofila dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura ha sequestrato a carico di ignoti alcuni grammi di marijuana occultati dietro una colonna nel sottoportico di via Tommaseo. Il giorno successivo un 40enne senegalese è stato segnalato all’autorità giudiziaria per aver violato la misura dell’obbligo di dimora a cui è risultato sottoposto dopo una rapina avvenuta a Padova lo scorso gennaio quando, dopo aver rubato la bici di un cittadino del Bangladesh, lo aveva preso a pugni per guadagnarsi la fuga. Il 18 aprile personale delle Volanti ha denunciato un 21enne tunisino poiché, durante il controllo, è stato trovato in possesso di quasi 10 grammi di marijuana. Successivamente, il 19 aprile, personale dell’Unità cinofila ha sequestro a carico di ignoti 14 grammi di marijuana trovati in prossimità della strada. Il 23 aprile gli agenti delle Volanti hanno sottoposto a controllo un 31enne di origini nigeriane, con precedenti a carico per reati di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale, trovandolo in possesso di alcuni grammi di marijuana. Lo stesso, per la detenzione della droga, è stato denunciato all’autorità giudiziaria. Il 24 aprile, un italiano pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, di fatto senza fissa dimora, è stato denunciato per inottemperanza al foglio di via emesso qualche mese fa nei suoi confronti dal questore di Padova.

Chiuso bar per 60 giorni

Il 6 maggio alle 22 è stato effettuato un controllo all’interno del bar Mayor, in via Tommaseo, nel corso del quale sono stati identificati 6 avventori, tutti con precedenti per reati contro la persona, il patrimonio, in materia di immigrazione e in violazione delle norme relative allo spaccio di sostanze stupefacenti. Uno di questi, 40enne nigeriano, grazie anche all’intervento di personale dell’Unità cinofila, è stato trovato in possesso di marijuana e dunque denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria, mentre un 28enne tunisino, privo di documenti di identificazione, è stato accompagnato in Questura, la sua posizione sul territorio nazionale è stata verificata dall’Ufficio immigrazione e ieri 8 maggio, lo stesso è stato collocato presso un centro di permanenza e rimpatri, con provvedimento di

allontanamento del questore Marco Odorisio. Si tratta della quarta esecuzione di espulsione dall’Italia di cittadini stranieri identificati nell’area di via Tommaseo, nelle ultime settimane. Per quanto concerne il pubblico esercizio sottoposto al controllo, luogo abituale di ritrovo di pregiudicati, è stato adottato il provvedimento di sospensione della licenza per 60 giorni. La sospensione per 60 giorni della licenza di somministrazione di alimenti e bevande, disposta dal questore si è resa necessaria proprio per interrompere la complessiva situazione di illegalità venutasi a creare, considerato tra l'altro il fatto che i gestori non dimostrano volontà di opporsi a tale situazione di degrado, del locale e conseguentemente della zona in cui questo opera, ma anzi ostacolano l’attività delle forze dell’ordine. Il locale è recidivo visto che tale provvedimento, con chiusura di 30 giorni, era già stato applicato nel maggio 2022. Ora il questore inoltrerà la segnalazione di proposta per la definitiva revoca della licenza.