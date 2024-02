Discarica a cielo aperto sotto le finestre degli uffici: bonificata l'area

Ancora piazza Salvemini sotto la lente d'ingrandimento delle forze dell'ordine essendo una delle zone più a rischio degrado e criminalità della città. Alle prime luci dell’alba odierna, 27 febbraio, gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Padova sono intervenuti in piazza Salvemini, unitamente a personale della Polizia Locale, per un servizio di controllo straordinario del territorio. Come convenuto in sede di riunione tecnica di coordinamento svoltasi in Prefettura la scorsa settimana, sono stati avviati oggi mirati servizi nella piazza e nelle zone limitrofe, finalizzati al contrasto del degrado che si protrarranno anche nelle prossime settimane ad opera della Polizia di Stato, dell’Arma, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale.

Le motivazioni

L’attività si è resa necessaria poiché è stata nuovamente rilevata da chi opera sul territorio, nonché segnalata dai cittadini che da quelle parti prestano attività lavorativa, la presenza in vari momenti della giornata di persone senza fissa dimora o altre dedite a microcriminalità su strada. Questa mattina, in particolare, al momento dell’accertamento, sono state trovate due persone che dormivano in giacigli di fortuna accostati alle pareti di uno degli edifici della zona. I poliziotti di Quartiere e gli agenti della Questura che hanno effettuato il controllo con gli operatori della Polizia Locale hanno proceduto alla loro identificazione.

Chi sono

Si tratta di un 53enne marocchino e di 44enne di origine tunisina, entrambi senza fissa dimora, con a carico precedenti per reati inerenti la violazione delle norme sugli stupefacenti, contro il patrimonio e false generalità. Essendo, inoltre, irregolari sul territorio nazionale, la loro posizione è adesso oggetto di verifica da parte dell’ufficio Immigrazione. Entrambi sono già stati sottoposti, anche di recente, a provvedimenti di espulsione.​ Sul luogo dell'emergenza sicurezza è sopraggiunto anche personale Aps che, grazie al suo consistente intervento, ha ripristinato le condizioni dell’area, eliminando anche un angolo di degrado formatosi nei pressi della zona adibita a cantiere.