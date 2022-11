Ruba acqua ed energia da un immobile occupato abusivamente: ventenne denunciato

Ancora una casa "occupata" abusivamente e i carabinieri impegnati a riportare a regime la situazione. Nei guai è finito un cittadino originario della Libia di 20 anni.

I fatti

I carabinieri della Radiomobile hanno denunciato per danneggiamento, ricettazione e invasione di edificio un ragazzo libico, in Italia senza fissa dimora, già noto alle forze dell'ordine. L'intervento dell'Arma si è sviluppato in via Reni dopo che il proprietario di un immobile ha avvisato il 112 di sentire dei rumori all'interno di una sua abitazione che al momento risulta disabitata. I militari dell'Arma una volta entrati in casa in una delle camere da letto hanno rinvenuto lo straniero. L'uomo, perquisito, è stato trovato in possesso di uno zaino contenente monili in oro, altri oggetti rubati e un modico quantitativo di hashish che gli è costato una segnalazione alla Prefettura in qualità di assuntore. Gli accertamenti hanno permesso di constatare che l'indagato aveva danneggiato vari mobili e aveva manomesso i contatori di acqua ed energia elettrica per poterne usufruire abusivamente.