Vede i carabinieri e getta a terra la droga: fermato e denunciato

I carabinieri della Sezione Radiomobile hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio un cittadino tunisino di 23 anni. Nel corso della serata di ieri 13 febbraio i militari, durante un servizio perlustrativo in via Jacopo D’Avanzo, hanno notato il ragazzo in atteggiamento sospetto che alla vista dei militari ha iniziato a correre nel tentativo di sfuggire al controllo e nel frattempo ha gettato a terra delle bustine. Nonostante il suo tentativo di fuga, è stato prontamente bloccato e reso inoffensivo.

I riscontri

I militari dopo aver fermato il giovane e recuperato il materiale hanno scoperto che gli involucri contenevano due pezzi di hashish per un peso complessivo di 8 grammi. La droga è stata sequestrata e lui denunciato è stato denunciato all'autorità giudiziaria per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Quello di ieri sera è l'ennesimo nordafricano fermato durante l'attività illecita di spaccio. Questo tipo di controlli proseguirà senza sosta in tutte le zone degradate della città, al fine di tutelare la sicurezza dei residenti e dei commercianti.