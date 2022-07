Finte associazioni con l'obiettivo di spillare soldi alla clientela: una coppia nei guai

Importunavano la clientela di un supermercato a caccia di firme per fantomatiche associazioni per disabili. L'obiettivo di un uomo e una donna dell'Est era quello di arraffare qualche offerta e allo stesso tempo nel caso si verificasse l'occasione propizia, anche di mettere a segno qualche furto. L'allarme al 113 è scattato ieri mattina, 13 luglio 2022, all'esterno del supermercato Conad di via Bezzecca. Un equipaggio della sezione "Volanti" della Questura è arrivato sul luogo della segnalazione. Non distante, in via Bronzetti, ha notato un'auto Skoda con targa romena che corrispondeva a quella segnalata dai testimoni. E' scattato l'accertamento. A bordo sono stati identificati un uomo ed una donna di 31 e 29 anni romeni. Gli agenti hanno trovato all'interno dell'abitacolo i fogli di carta per ottenere le firme a favore di associazioni disabili di fatto inesistenti, mentre nel baule è stata rinvenuta una borsa riconducibile ad un furto con destrezza avvenuto nel maggio scorso. Accompagnati in Questura, i due sono stati denunciati per furto aggravato in concorso e per uso di atti con carta riportante un logo di associazione estera per disabili.