Botte, umiliazioni, minacce di morte: ecco il divieto di avvicinamento per il compagno stalker

Ancora violenza sulle donne, tempestivo l'intervento della polizia che ha evitato conseguenze ben peggiori per la vittima. I poliziotti della sezione fasce deboli della Squadra Mobile hanno dato esecuzione ad un'ordinanza cautelare di divieto di avvicinamento emessa dal giudice per le indagini preliminari di Padova su richiesta della locale Procura nei confronti di un uomo di 47 anni con la residenza a Legnaro, indagato per maltrattamenti ed atti persecutori ai danni della compagna convivente 46enne, anche lei padovana, nei cui confronti, negli ultimi due anni, ha abitualmente rivolto ingiurie, anche in presenza di terze persone ed all'interno di locali pubblici e minacce anche di morte e di dare fuoco o devastare il bar di cui la parte offesa è titolare. In alcune situazioni ha tenuto comportamenti violenti e aggressivi, afferrandola per i capelli, sputandole addosso e nell'ultimo periodo indirizzandole un continuo ed assillante numero di messaggi e telefonate, provocandole ansia e paura.

All'autogrill la punta dell'iceberg

L’attività di indagine è scaturita dal racconto fatto dalla donna ai poliziotti lo scorso mese di luglio, di seguito ad un ennesimo litigio avvenuto appena il giorno precedente a ridosso di un’area di servizio, che aveva necessitato dell’intervento di una pattuglia della Polizia Stradale. Dopo aver costretto la compagna ed i suoi figli minori a scendere dall'auto da lui condotta, l’uomo è ripartito mentre la donna si trovava ancora parzialmente all'interno del veicolo, facendola cadere rovinosamente a terra e provocandole diverse escoriazioni da trascinamento. A riscontro del racconto reso dalla donna sono stati sentiti diversi testimoni, comprese alcune colleghe di lavoro della vittima, una delle quali ha persino dato le dimissioni a causa del clima molto pesante creatosi da tempo all’interno del bar gestito dalla stessa vittima, ove si sono verificati spesso episodi caratterizzati da aggressività, non solo verbale, da parte? dell'indagato, intenzionato ad impedirle di proseguire l’attività lavorativa. L’uomo, infatti, presentandosi al bar apparentemente tranquillo, andava facilmente in escandescenza, non mancando neppure di minacciare i clienti. Uno di essi l'ha minacciato in un’occasione di spaccargli le gambe solo perché lo aveva notato a fianco alla vittima.

Divieto di avvicinamento

Dopo l’episodio di luglio, la donna ha confidato alla Polizia di temere non soltanto ulteriori irruzioni sul luogo di lavoro, ma anche gesti inconsulti. Per tale ragione sono state immediatamente disposte dal questore delle misure di tutela a protezione della donna, sia nel luogo di lavoro sia presso l’abitazione dei genitori dove nel frattempo la stessa ha trovato riparo. L’uomo, pena l’immediato aggravamento della misura, è tenuto adesso a mantenersi ad una distanza minima di 300 metri dalla donna, come pure ai luoghi da lei frequentati, con assoluto divieto di rivolgerle la parola e di contattarla telefonicamente o con altro mezzo.