A passeggio con documenti falsi, due arresti in pieno centro

Sono stati fermati per un banale controllo. Al termine di tutti gli accertamenti del caso sono stati arrestati. I fatti si sono consumati ieri, primo luglio 2022, in pieno centro a Padova. Nei guai sono finiti due cittadini moldavi rispettivamente di 32 e 33 anni che risultano domiciliati in città. Quando è stato il momento di identificarli, non è passato inosservato ai militari della Radiomobile un certo nervosismo da parte dei due cittadini dell'Est. Ebbene, da un approfondito controllo dei loro documenti che all'apparenza risultavano emessi dall'autorità romena, è emerso che le loro carte d'identità erano false. Inevitabile per i due connazionali dell'Est è scattato l'arresto in concorso per uso d'atto falso.