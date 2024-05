A passeggio con documenti falsi, i carabinieri lo arrestano

Se ne andava in giro con documenti falsi alla Stanga, quando è incappato in un controllo dei carabinieri. In manette ieri 8 maggio è finito un uomo di 26 anni originario della Macedonia, residente nell'alta padovana. Quando i militari del Radiomobile hanno verificato la sua identità alla centrale operativa si è subito capito che la documentazione fornita dallo straniero era palesemente contraffatta. E' stato accompagnato in caserma e al termine di tutti gli accertamenti è stato arrestato per falsa attestazione sulla propria identità personale e possesso di documenti falsi

Cosa è successo

I fatti si sono verificati nel corso della mattinata di ieri in via Turazza a Padova, quando l’equipaggio nel corso di servizio di perlustrazione attirato dall’atteggiamento sospetto di un giovane che alla vista dei militari ha cercato di allontanarsi ha deciso di fermarlo. Nel corso del controllo, il ventiseienne ha esibito ai militari una carta di identità ed una patente di guida rilasciate da autorità bulgare, confermando le proprie generalità con quelle riportare nei documenti esibiti. Da successivi accertamenti è emerso che entrambi i documenti risultavano falsi ed utilizzati per ottenere l’assegnazione di un codice fiscale italiano. Per il giovane sono scattate le manette e dovrà rispondere all’autorità giudiziaria dei fatti contestati. I documenti sono stati sequestrati.