«Vi prego voglio andare in carcere, ma il giudice lo assolve e lo rimanda ai domiciliari». La vicenda si è articolata tra la tarda serata di martedì e la giornata odierna. La sentenza è destinata a far discutere. Un uomo di 34 anni originario dell'Albania sta scontando una pena di tre anni e mezzi in regime di domiciliari in un appartamento a Vigodarzere. Divide l'appartamento con due connazionali. Evidentemente la convivenza tra connazionali non è delle migliori, sta di fatto che la persona reclusa ieri sera 30 gennaio è uscito di casa e si è recato in caserma a Vigodarzere chiedendo espressamente di essere tradotto in carcere. Ha trovato la stazione di Vigodarzere chiusa e quindi ha deciso di recarsi in via Rismondo a Padova dove si trova la stazione di Padova Principale dove il presidio è aperto h24. "Arrestatemi e portatemi in carcere" avrebbe detto ai militari coordinati dal luogotenente Giovanni Soldano. I militari in prima istanza gli hanno detto che avrebbe passato la notte in cella di sicurezza accusato di evasione, poi l'indomani, oggi 31 gennaio, sarebbe stato il giudice a decidere durante la direttissima.

L'esito

Oggi in tribunale a Padova il giudice ha convalidato l'arresto durante l'udienza di convalida, ma nell'udienza di giudizio l'ha assolto perchè il fatto non sussiste. Di fatto secondo la legge l'indagato non è evaso dai domiciliari per fini personali, ma per trovare un presidio sicuro che potesse ascoltare le sue problematiche. Una soluzione alla direttissima clamorosa, destinata a diventare un precedente in prospettiva futura. L'indagato, terminato il processo, è stato riaccompagnato al suo domicilio di Vigodarzere per scontare la pena. Con la speranza che la convivenza con i connazionali non gli crei più problemi e non si debba più mettere nei guai con la giustizia.