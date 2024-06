E' ai domiciliari per spaccio: sorpreso in strada al "lavoro" con la droga

E' tra le zone di Padova più a rischio sul fronte della sicurezza. Nell'area di via Tommaseo non distante dallo scalo ferroviario si susseguono i controlli da parte della polizia. Una volante dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura, nel pomeriggio del 20 giugno, ha effettuato un controllo d’iniziativa proprio in via Tommaseo e ha arrestato un cittadino gambiano trovato in possesso di una quantità significativa di sostanze stupefacenti. Quello di giovedì 20 giugno, è l’ultimo di

una serie di controlli mirati, già implementati nei mesi scorsi dal questore Marco Odorisio, resisi necessari a seguito delle diverse segnalazioni pervenute in Questura da parte di cittadini residenti e commercianti della zona circa la presenza di soggetti verosimilmente dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti in strada. In particolare, nel corso dei mirati servizi di controllo ordinario e straordinario del territorio nella zona di via Tommaseo, dallo scorso primo marzo, sono state identificate 355 persone, principalmente cittadini di origine straniera, di provenienza Africa Subsahariana, di cui 211 con precedenti penali e di polizia a carico in materia di stupefacenti, per reati contro il patrimonio come rapine, furti, danneggiamenti, ma anche resistenza, violenza e minacce a pubblico ufficiale, la maggior parte delle quali è risultata essere regolarmente presente sul territorio dello Stato. Oltre ad alcuni italiani e cittadini comunitari, infatti, molti extracomunitari sottoposti a controllo in via Tommaseo e

nelle vie limitrofe sono risultati titolari di permessi di soggiorno per richiesta Protezione Internazionale o di altre tipologie di permessi di soggiorno tra cui lavoro, famiglia e protezione speciale.

Il gambiano

Il 20 giugno pomeriggio, alle 15, una pattuglia delle Volanti ha notato un cittadino straniero in compagnia di altri connazionali il quale, alla vista degli operatori che si accingevano a scendere dal veicolo di servizio per effettuare un controllo, è corso via verso la stazione ferroviaria. Uno degli agenti lo ha inseguito a piedi, mentre l’altro è salito sulla Volante per cercare di intercettare più velocemente la direzione di fuga con l’auto di servizio. Senza perderlo di vista, l’uomo è stato inseguito e definitivamente raggiunto e bloccato in prossimità del parcheggio dei taxi davanti alla stazione. Durante la fuga, è stato visto, sia dagli operatori che da un testimone, disfarsi di un portafoglio scuro, gettato a terra sotto un’auto in sosta. Gli agenti hanno prontamente recuperato il portafoglio al cui interno sono spuntati 14 involucri di marijuana per un peso di quasi 20 grammi, e involucri di hashish per quasi 10 grammi. Gli operatori sono risaliti al domicilio dell’uomo e hanno perquisito la sua abitazione all'Arcella. Alloggio che il gambiano condivide con altri suoi connazionali. All’interno della casa è stata controllata la stanza ad uso esclusivo del fermato, che era chiusa a chiave, controllo che si è concluso con esito positivo. Rinvenuto materiale da confezionamento, una scatola con all’interno quasi 20 grammi di marijuana e una confezione con oltre 20 grammi di hashish. Il tutto è stato sottoposto a sequestro e l’uomo, accompagnato in Questura per essere compiutamente identificato, è risultato essere un 30enne di origini gambiane, regolare sul territorio in quanto titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo per motivi di lavoro, con precedenti specifici a carico in materia di sostanze stupefacenti e attualmente sottoposto alla misura cautelare detentiva degli arresti domiciliari in quanto tratto in arresto sempre per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti lo scorso 14 maggio. Pertanto lo stesso è stato tratto in arresto, nei suoi confronti è stata ripristinata la misura in atto e fatta richiesta all’autorità giudiziaria di aggravamento. Intanto il Questore della provincia di Padova Marco Odorisio ha attivato l’ufficio Immigrazione affinché si proceda all’avvio del procedimento di revoca del titolo di soggiorno in possesso del 30enne, provvedimento che è stato notificato nel corso del pomeriggio di ieri.