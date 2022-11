Tenta un furto di abbigliamento, arrestata per rapina

Si è messa nei guai per un misero bottino di 23 euro. I carabinieri della Radiomobile hanno arrestato una donna padovana di 20 anni, già nota alle forze dell'ordine per rapina e false attestazioni sulla propria identità a pubblico ufficiale.

I fatti

Secondo quanto ricostruito l'indagata ieri sera, 4 novembre, è entrata in un negozio in via Portello a Padova. Dopo essersi mossa con fare sospetto tra le vetrine, ha occultato in una borsetta capi d'abbigliamento. Giunta alla cassa è stata sorpresa dal titolare dell'esercizio commerciale che si è accorto del furto e l'ha bloccata. Non è stata un'impresa semplice. La donna l'ha più volte strattonato con l'obiettivo di conquistarsi la fuga.

L'arresto

Dopo l'allarme in via Portello è arrivata una pattuglia dell'Arma che ha preso in consegna la donna. Ai militari l'indagata, in sede di identificazione, ha fornito false generalità. La refurtiva, al termine degli atti, è stata restituita al legittimo proprietario, mentre la ventenne è stata accompagnata in caserma. Dopo averne scoperto la reale identità, è stata arrestata con la doppia accusa a suo carico.