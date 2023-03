Si dividevano i compiti dello spaccio per eludere i controlli: fermati entrambi

Piazza Salvemini, da anni, è zona ad alto rischio criminalità. Da tempo gli investigatori della Squadra mobile la tengono sotto stretta attenzione e sabato 4 marzo l'attività investigativa ha consentito di arrestare due spacciatori nigeriani e di segnalare alla Prefettura di Padova un assuntore padovano. Stroncato l'ennesimo traffico di sostanze stupefacenti più che mai attivo in questo rettangolo di territorio alle porte della città.

L'attività investigativa

La sezione Criminalità diffusa della Questura è intervenuta in piazza Salvemini dove da qualche giorno era stato notato un continuo via vai di stranieri e potenziali clienti che presumibilmente andavano a rifornirsi di droga. Sono state necessarie diverse ore di appostamento per individuare due pusher nigeriani che agivano insieme nel tentativo di non farsi notare dalle forze dell’ordine. Nello specifico il primo avvicinava il cliente senza droga addosso, così da sfuggire ad eventuali controlli delle forze dell’ordine, e contrattava la vendita di droga prendendo i soldi. Poi si allontanava di qualche decina di metri, si accertava di non essere osservato e riceveva dal complice connazionale lo stupefacente da consegnare dopo qualche minuto ed un nuovo controllo per accertarsi che non vi fosse polizia in giro, al cliente che attendeva a debita distanza. Questi movimenti e passaggi di mano continui non hanno però ingannato gli agenti che mescolandosi ai passanti ed osservando queste dinamiche per un intero pomeriggio sono riusciti a bloccare contemporaneamente un cliente italiano quarantenne ed entrambi i nigeriani che gli avevano ceduto la dose di eroina. Per loro è scattato l'arresto in flagranza per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, mentre per? l’italiano inevitabile è arrivata la segnalazione alla Prefettura come assuntore di sostanza stupefacente.