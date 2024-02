Emergenza droga, arresti e sequestri in città e nel Camposampierese

Emergenza droga in città e provincia, non si ferma l'attività di repressione degli agenti della Squadra Mobile di Padova e dei colleghi della sezione Volanti per tentare di tamponare le situazioni più gravi, contrastare lo spaccio e di conseguenza il degrado. Nell’ultimo fine settimana le pattuglie degli investigatori della Questura, hanno condotto una serie di attività di polizia giudiziaria che si sono concluse con l’arresto e la denuncia in stato di libertà di svariati soggetti.

Cavalcavia Borgomagno

Sabato 10 febbraio intorno alle ore 18 un equipaggio delle Volanti, impegnato in un servizio di prevenzione e contrasto dei reati in zona stazione ferroviaria, nel transitare nei pressi di cavalcavia Borgomagno ha notato uno straniero che, in modo sospetto, alla vista dell’autovettura di servizio ha cercato di nascondersi dietro le auto parcheggiate per poi tentare di scappare in direzione del terminal ferroviario. Gli operatori sono riusciti prontamente a raggiungerlo e a sottoporlo ad approfondito controllo. Il sospettato è riuscito a gettare a terra un involucro che i poliziotti hanno prontamente recuperato. Una volta rinvenuto l’involucro lanciato gli agenti hanno recuperato 28,7 grammi di marijuana. Accompagnato in Questura per i successivi accertamenti, il soggetto è stato identificato in un 27enne cittadino nigeriano il quale è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

Via Trieste

Nel pomeriggio di domenica 11 febbraio gli agenti della sezione Volanti, in prossimità dei portici in Via Trieste hanno intercettato un cittadino straniero in bicicletta il quale, alla vista degli operanti, alla richiesta di esibire un documento di riconoscimento, si è dato a precipitosa fuga. Il soggetto, un 30enne cittadino del Gambia pluripregiudicato per reati specifici, è stato prontamente bloccato dai poliziotti dopo un prolungato inseguimento e trovato in possesso di due dosi di marijuana. Sottoposto a perquisizione domiciliare presso il proprio indirizzo di residenza, gli agenti hanno rinvenuto un bilancino di precisione digitale e numerose bustine per confezionare le singole dosi, uguali a quelle trovate in possesso dello straniero. Sono stati inoltre trovati 25 grammi di marijuana, due pastiglie di colore blu, per il peso totale netto di 1,22 grammi che, successivamente a seguito di esame ponderale, sono risultate essere pasticche di Mdma “Blue Punsher”, considerata la droga sintetica più pericolosa di tutte in quanto contenente cinque volte la dose abituale di Mdma. Il soggetto è stato pertanto tratto in arresto per rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e, in sede di rito direttissimo presso il tribunale di Padova, condannato alla pena sospesa di un anno di reclusione.

Prato della Valle

Sempre domenica 11 febbraio in Prato della Valle personale della Squadra Mobile ha proceduto al controllo di un 17enne cittadino tunisino, con precedenti di polizia per reati inerenti gli stupefacenti. Lo stesso è stato trovato in possesso di 4 dosi di cocaina occultate nella tasca del giubbotto, e di diverse banconote di piccolo taglio per un importo complessivo di 190 euro. Accompagnato in Questura per essere identificato, il minore è stato denunciato e affidato ad una comunità per minori.

La Mobile nel Camposampierese

Sempre il 10 febbraio gli investigatori della Squadra Mobile sono andati a San Giorgio delle Pertiche per alcuni accertamenti legati al mercato dello spaccio. Qui è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti un uomo di 24 anni tunisino, irregolare sul territorio nazionale. Gli agenti, nel corso di un appostamento, hanno notato il cittadino straniero attardarsi lungo una strada trafficata e ad un certo punto avvicinare un’autovettura e consegnare al passeggero un involucro, ricevendone in cambio alcune banconote. L’immediato intervento degli operatori ha permesso di accertare che oggetto dello scambio sono state 4 dosi di cocaina per complessivi 3,5 grammi, cedute dallo straniero in cambio di 130 euro. Successiva perquisizione a carico di quest’ultimo ha permesso di rinvenire ulteriori 2 dosi di cocaina, una porzione di panetto di hashish da 25 grammi e 690 euro sicuro provento di precedente attività illecita. Il nordafricano è stato arrestato. Processato per direttissima è stato condannato alla pena di 5 mesi e 10 giorni e alla confisca del denaro rinvenuto in suo possesso.