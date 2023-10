Vede gli agenti e prova ad ingoiare la cocaina: arrestato

Continua senza sosta la lotta agli spacciatori di droga. Gli agenti della Squadra Mobile di Padova della sezione "Antidroga" hanno rintracciato e catturato Lucky Adanemhen, 24 anni nigeriano, pregiudicato per stupefacenti, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica in relazione alla pena di 4 anni di reclusione inflittagli in sede di condanna definitiva per diversi episodi di spaccio commessi tra le province di Venezia e Padova. Il giovane, noto ai poliziotti, anche perché soggetto ammonito dal questore per episodi di violenza domestica e destinatario di altri provvedimenti amministrativi di allontanamento, aveva anche nel recente periodo commesso condotte di spaccio, continuando ad infischiarsene delle leggi.

Volto noto

Arrestato una prima volta a Padova nella zona compresa tra la stazione ferroviaria e il cavalcavia Borgomagno nel mese di febbraio, dagli stessi poliziotti della Squadra Mobile, per detenzione ai fini di spaccio, gli sono stati rinvenuti addosso 6mila euro e delle chiavi riconducibili ad un appartamento di via da Forlì. All’interno dell'immobile gli agenti gli hanno sequestrato alcuni ovuli di droga. Il 28 agosto è stato nuovamente denunciato questa volta dai polizotti della Polfer in quanto sorpreso a nascondere in bocca due involucri contenenti droga e 3 pasticche riportanti la dicitura "Super Royal Tapentadol". Oggi, 6 ottobre, gli agenti lo hanno rintracciato all’interno di un’abitazione in via Largo Debussy, dove era ospite di una sua connazionale. Proprio all’atto dell’esecuzione del provvedimento di cattura, gli agenti gli hanno sequestrato 24 dosi di cocaina e 9 di eroina , che lo straniero? custodiva all’interno di uno zaino. Arrestato per l’ennesima volta, questa volta è stato ristretto presso la casa di reclusione.

Protezione internazionale

Risale alla tarda sera di ieri 5 ottobre invece un altro arresto, operato dai poliziotti della sezione "Criminalità Diffusa" della Squadra Mobile. Ad essere notato e controllato in piazzale Azzurri d’Italia è stato un 25enne tunisino irregolare, richiedente protezione internazionale. Gli agenti lo hanno notato in quanto, approfittando del buio, tentava di nascondersi tra la vegetazione della piazza. All’atto del controllo il giovane mostrava difficoltà nel parlare e declinare le proprie generalità, dando chiaramente l’impressione di nascondere qualcosa in bocca. I poliziotti hanno presto appurato, evitando il peggio, che lo stesso nascondeva, tentando per giunta di deglutirlo, un involucro contenente 12 dosi di cocaina, evidentemente destinata allo spaccio. Tratto in arresto è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa di essere giudicato.