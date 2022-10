Fugge in bici all'alt della Polizia: arrestato pusher ventisettenne

Continua la lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti messa in atto dalla Polizia. Il bilancio della serata di ieri, 20 ottobre, è più che mai lusinghiero. C'è stato un arresto e sono stati denunciati quattro minorenni.

Portello

Gli agenti della sezione "Volanti" hanno individuato un uomo che, in sella ad una bici, si stava muovendo con fare sospetto, come se stesse aspettando qualcuno. Quando i poliziotti gli hanno intimato l'alt, quest'ultimo ha accelerato la pedalata con l'obiettivo di defilarsi. Nella fuga ha gettato a terra un sacchetto che è stato subito recuperato con all'interno 85 grammi di hashish. Senza perderlo di vista uno degli agenti si è posto al suo inseguimento, aiutato da una guardia giurata. Dopo pochi metri l’uomo è stato bloccato grazie alla manovra effettuata nel frattempo dal secondo agente che, provenendo dal lato opposto della via a bordo dell’auto di servizio, gli ha tagliato la strada. Accompagnato in Questura, il ventisettenne di origine marocchina è stato tratto in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

Quattro minorenni denunciati

Un quindicenne è stato notato dagli investigatori della Squadra mobile in via Bettella all’interno del parco “Ginkgo” mentre tentava di disfarsi di nove dosi di cocaina. Perquisito, il minore è stato trovato in possesso anche di un panetto di hashish di circa 20 grammi. In via Croce Rossa gli investigatori hanno intercettato uno scambio tra due giovani di origini tunisine ed un altro uomo che, a bordo della sua autovettura, era stato visto consegnare dei soldi ai due ed è stato poi trovato in possesso di una dose di cocaina, oggetto dello scambio. I due diciassettenni tunisini sono stati sorpresi con alcune dosi di hashish e con banconote di vario taglio. Infine un sedicenne, in strada Tartaglia, è stato bloccato dopo essere salito a bordo di un’autovettura e aver consegnato una dose di cocaina al conducente in cambio di 40 euro.