Seguono l'assuntore e arrestano il pusher: blitz della Mobile a Ponte di Brenta

Pusher nordafricano aveva la sua base logistica a Ponte di Brenta ai confini con il comune di Noventa Padovana, I poliziotti della Sezione Crimine Diffuso della Squadra Mobile della Questura di Padova hanno arrestato in flagranza di reato di spaccio un uomo di 36 anni tunisino, irregolare sul territorio nazionale, con precedenti di polizia e giudiziari per reati in materia di stupefacenti. Durante un servizio di osservazione in via Di Nanni, gli agenti hanno notato un giovane italiano avvicinarsi all’ingresso di un’abitazione e ricevere un involucro uno straniero, in cambio di alcune banconote. Controllato poco distante dall’ingresso dello stabile, il sospetto acquirente consegnato spontaneamente cinque dosi di eroina che ha detto di aver poco prima ricevuto, in cambio di 70 euro, da un tunisino abitante nell’appartamento individuato.

L'arresto

Il nordafricano è stato fermato e controllato pochi istanti dopo nel momento stesso in cui è uscito dal palazzo per sedersi in un vicino bar, in attesa di altri clienti. Messo di fronte all’evidenza, ammetteva di occupare l’abitazione, fornendo la chiave di accesso che in precedenza aveva occultato in una siepe. Nel medesimo frangente, peraltro, sono arrivati altri clienti, pronti ad acquistare altra droga. Facendo squillare il numero del loro pusher hanno dato modo di individuarlo proprio nel 36enne tunisino. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire nascosti in varie parti dell’appartamento un panetto di hashish, 22 dosi di eroina, 28 dosi di cocaina e del materiale da confezionamento. L’uomo è stato tratto in arresto e su disposizione del pubblico ministero di turno trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa del giudizio di convalida, all’esito del quale gli è stata disposta la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Padova.?