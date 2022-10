Mini bazar della droga scoperto a Chiesanuova: ventenne in manette

Ricevono una segnalazione di lite tra conviventi, ma trovano un alloggio utilizzato come nascondiglio e per il confezionamento della droga. In manette è finito un cittadino tunisino di 20 anni.

I fatti

Ieri mattina, 4 ottobre, i poliziotti di quartiere sono andati in zona Chiesanuova. Giunti nei pressi dell'abitazione gli agenti sono stati attirati da un inconfondibile odore di hashish e hanno deciso di approfondire gli accertamenti. All'interno della casa hanno identificato due nordafricani entrambi tunisini di 18 anni lei e 20 anni lui. Quando il maschio ha visto i poliziotti alla porta ha cercato inutilmente di ingoiare un involucro di cocaina che in un secondo momento è stato sequestrato.

La perquisizione

E' stato chiesto il supporto di un'unità cinofila della Polizia locale e di una pattuglia di agenti della sezione Volanti. Durante la perquisizione sono stati rinvenuti sul tavolino della cucina alcuni panetti di hashish per complessivi 150 grammi e un bilancino di precisione. Sequestrato anche un rotolo di pellicola trasparente per alimenti e quattro telefoni cellulari oltre a del denaro probabile provento di spaccio. La coppia tunisina è stata accompagnata negli uffici della Questura. La donna è stata denunciata per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Il compagno, volto noto alle forze dell'ordine per reati specifici, per il medesimo reato, è stato arrestato.