Lotta allo spaccio, la polizia arresta due giovani pusher tra l'Arcella e Mortise

Ancora due arresti messi a segno dalla polizia a Padova. Si tratta di due giovani tunisini. Le operazioni si sono concretizzate all'Arcella e a Mortise.

Via Reni

Gli agenti della sezione Volanti, ieri 5 agosto 2022, hanno intercettato un ragazzo a bordo di monopattino che alla vista della polizia ha gettato in strada il monopattino proseguendo la sua fuga a piede. Una volta braccato il nordafricano di diciannove anni ha tentato inutilmente di ingoiare alcune dosi di cocaina. Portato in Questura e perquisito è stato trovato in posesso di alcuni grammi di cocaina e 310 euro probabile provento di precedente attività illecita. Essendo irregolare sul territorio nazionale il diciannovenne è stato espulso con provvedimento del Prefetto di Padova eseguito mediante accompagnamento presso il CPR di Gorizia già nella serata di ieri.

Via Zanon

Gli agenti della Squadra mobile hanno arrestato ieri pomeriggio un tunisino di 18 anni. lungo l'argine del Brenta all'altezza di via Zanon. A conclusione di un'attività di osservazione, l'indagato è stato visto cedere tre dosi di cocaina ad un uomo italiano di 58 anni. Durante la perquisizione è stato trovato in possesso di ulteriori 10 dosi di cocaina, dieci grammi di hashish e 1.325 euro in banconote di piccolo taglio. Droga e soldi sono stati sequestrati mentre anche il secondo tunisino è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.