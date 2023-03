Dieci chili di hashish, uno di cocaina e 25mila euro. Blitz dell'Arma: due arresti

Un altro duro colpo al mercato dello spacco di sostanze stupefacenti. Questa volta l'hanno messo a segno i carabinieri della Radiomobile di Padova domenica 5 marzo in corso Stati Uniti nella zona industriale di Padova. Il bilancio è di due arresti e 11 chili di droga sequestrati. Si è trattato di un'attività nata casualmente grazie all'intuito e l'occhio attento della pattuglia. La sostanza sarebbe finita nelle piazze di spaccio della città, ma anche della provincia arricchendo di fatto spacciatori senza scrupoli.

Cosa è successo

Una pattuglia della Radiomobile domenica ha intercettato una Volkswagen Golf sospetta in corso Stati Uniti. Il conducente, un trentanovenne nordafricano alla vista dei militari, nel tentativo di eludere il controllo, ha gettato dal finestrino un pacchetto di sigarette contenente cocaina già suddivisa in dosi. Il pacchetto è stato prontamente recuperato dai carabinieri. Da successivi accertamenti si è scoperto che l’uomo alloggiava unitamente alla compagna, una cinquantenne italiana, presso l’abitazione dei genitori della donna a Reschigliano di Campodarsego. Inevitabile è scattata la perquisizione domiciliare dove è stata identificata la donna. Qui sono stati rinvenuti 10 chili di hashish, 1 chilo di cocaina, diversi grammi di sostanza da taglio, un bilancino elettronico di precisione, numeroso materiale da confezionamento e la somma in

contanti di 24.500 euro.

Le manette

La coppia è stata arrestata in concorso per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e su disposizione del magistrato di turno, sostituto procuratore Sergio Dini della locale Procura della Repubblica, l’uomo è stato associato alla Casa Circondariale Due Palazzi di Padova, mentre la compagna è stata sottoposta agli arresti domiciliari presso la propria abitazione di Reschigliano. Inoltre l’uomo, oltre ai fatti contestati, dovrà rispondere anche di uso di documenti falsi, in quanto all’atto del controllo ha esibito una patente di guida e una carta d’identità risultati falsi. Se la droga fosse stata venduta al dettaglio avrebbe fruttato al mercato illecito dello spaccio decine di migliaia di euro.