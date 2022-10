Spacciava di fronte alla chiesa di San Carlo: arrestato ed espulso

Aveva scelto come zona di spaccio il parcheggio della chiesa di San Carlo all'Arcella. I suoi movimenti non sono passati inosservati agli investigatori della Squadra mobile della Questura che ieri, 7 ottobre, l'hanno arrestato.

I fatti

I poliziotti hanno notato nei pressi del piazzale un giovane piuttosto nervoso che stava aspettando qualcuno. Hanno deciso di approfondire e pochi minuti dopo è arrivato al suo fianco un nordafricano di 23 anni in sella ad una bicicletta. Poche parole tra i due, il tradizionale scambio, poi i due si sono allontanati in direzioni opposte. Non sapevano di essere seguiti da vicino dagli agenti che di fatto li hanno bloccati. Se bloccare l'assuntore è stato piuttosto semplice, il pusher ha tentato di tutte le maniere di sfuggire al controllo, sferrando calci e pugni al personale della polizia. In tasca al cliente è stato trovato hashish appena acquistato. Lo spacciatore invece occultava nel suo marsupio diversi grammi della medesima sostanza. Il pusher, 23 anni tunisino, è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Oggi, 8 ottobre, l'indagato ha patteggiato sei mesi di reclusione. Essendo irregolare sul territorio nazionale, è stato accompagnato al CPR di Gradisca in attesa di espulsione.

Attività collaterali

Nel corso del pomeriggio di controlli anti droga, gli agenti della Squadra mobile hanno anche denunciato per il medesimo reato di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio due tunisini di 20 e 37 anni sorpresi in via VIII Febbraio. La coppia, nonostante si sia data a precipitosa fuga in direzioni diverse, è stata raggiunta, bloccata e portata negli uffici della Questura. Il ventenne nella fuga ha provato a disfarsi di quattro dosi di cocaina che sono state recuperate dalla polizia e sequestrate.