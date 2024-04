La droga nascosta nel parco dove giocano i bambini

I poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Padova hanno operato un ennesimo intervento contro lo spaccio su strada. Ad essere fermati questa volta due stranieri che hanno escogitato come nascondiglio per la droga l’ingresso al parco giochi Città dei Bambini di via Sant’Eufemia. Un parco dedicato ai giovanissimi che i due pusher pensavano forse non attirasse l’attenzione dei poliziotti. Ma non è stato così. I due sono stati arrestati il 19 aprile per possesso ai fini di spaccio di eroina e hashish. Più di 40 grammi di droga che poteva incautamente finire, se scoperta tra un gioco e l’altro, nelle mani di qualche bambino. Entrambi tunisini irregolari, sono stati notati dai polizotti della Squadra Mobile spostarsi in bicicletta su via Santa Eufemia e raggiungere il parco giochi Città dei Bambini. Mentre il più giovane, un 24enne, è rimasto a centro strada guardandosi attorno con funzione di palo, il più adulto, di 28 anni, già pregiudicato per stupefacenti, si è allontanato di una decina di metri, portandosi in prossimità del cancello di accesso al parco, dove è stato visto prelevare da terra un sacchetto.

Cosa è successo

Sono stati fermati e controllati una volta rimontati in bici. L’involucro prelevato dal 28enne conteneva 10 dosi di eroina , mentre nel punto esatto dove era stato visto calarsi e prelevare lo stupefacente, gli agenti hanno rinvenuto pure una porzione di panetto di hashish. Dopo essere stati arrestati sono stati giudicati per direttissima ed entrambi condannati a 10 mesi di reclusione. Il 28enne è stato espulso mediante accompagnamento al CPR di Gorizia e per lui è stato già programmato il rimpatrio, previsto per martedì prossimo.