Cocaina e hashish: scatta un arresto e una denuncia

Droga a fiumi in città. Continua la lotta a distanza tra spacciatori e forze dell'ordine. Obiettivo dichiarato ripulire le zone più degradate del padovano e dare segnali forti al mondo dello spaccio. I carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Padova nel corso di un servizio finalizzato al contrasto del traffico di sostanza stupefacenti nelle zone più calde della città, hanno arrestato un 26enne e denunciato un 23enne. Sequestrata cocaina e hashish. Contestualmente proseguono le campagne antidroga che coinvolgono il mondo dei giovani, sempre più avvezzo ad avvicinarsi al mondo degli stupefacenti.

Gli episodi

Un 26enne tunisino, domiciliato in città, già noto alle forze dell’ordine è stato fermato nel pomeriggio del 17 luglio in via Norma Cossetto e sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di sette involucri in cellophane contenenti 5,12 grammi di cocaina. Quanto rinvenuto è stato sequestrato, mentre per il giovane sono scattate le manette e dovrà rispondere all’autorità giudiziaria dei fatti cointestati. Un 23enne romeno, residente in città è stato controllato in via Ronto e sottoposto a controlli è stato trovato in possesso di 65,45 grammi di hashish e di un bilancino di precisione. Quanto rinvenuto è stato sequestrato, mentre per il cittadino dell'Est è scattata la denuncia in stato di libertà per detenzione a fini di spaccio.