La droga dello stupro arrivava direttamente a casa per posta

La famigerata droga dello stupro arrivava direttamente a domicilio. Uno stratagemma che ha coinvolto più zone d'Italia, che oggi, 16 novembre, è stato disarticolato dalla Polizia. Perquisizioni e sequestri sono avvenuti anche a Padova.

I fatti

Eseguite a Padova due delle 60 perquisizioni disposte in tutta Italia dalla Procura della Repubblica di Roma nell'ambito dell’operazione contro l'importazione e lo spaccio della droga dello stupro. L’attività investigativa, condotta dalla sezione polizia giudiziaria dall’ufficio di Polizia di Frontiera Aerea Fiumicino, ha portato ad indagare 200 persone residenti e dimoranti in diverse province del territorio nazionale.

L'attività padovana

Le perquisizioni effettuate nel territorio padovano, dalla sezione antidroga della Squadra Mobile di Padova, hanno interessato un uomo di 39 anni di Monselice ed un trentacinquenne di Padova. Hanno inoltre portato al sequestro, nei confronti del secondo dei soggetti, di un flacone contenente circa 450 grammi di gamma-butirrolattone gbl (sostanza stupefacente iscritta in Tab. IV dpr 309/90).

I precedenti

Proprio il padovano è già indagato per avere nell'agosto 2021 importato in Italia dall'estero, nello specifico dall'Olanda, 1.100 grammi di GBL destinata allo spaccio, con un ordine effettuato sul sito "Purgato Bene D.O.O.". Il trentanovenne di Monselice è invece indagato per avere, sempre nell’estate 2021, importato illecitamente dall’Olanda 600 grammi della stessa sostanza stupefacente, acquistandola anche lui dal medesimo sito e facendola recapitare presso la propria abitazione. Di rapida diffusione negli ambienti socio ricreativi e ludici, il GBL è utilizzato non solo per finalità voluttuarie, ma anche per soggiogare la volontà degli ignari assuntori che ne hanno fatto uso e creare in loro uno stato di semi coscienza e amnesia al fine di abusare sessualmente o per perpetrare violenza e raggiri.