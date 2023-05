Fermato al Borgomagno con trenta grammi di marijuana: denunciato

Con tutta probabilità si apprestava a vendere la propria merce, ma la giornata di "lavoro" è stata disturbata dall'arrivo di una pattuglia dell'Arma. Volto noto alle forze dell'ordine è stato notato ieri pomeriggio, 10 maggio, aggirarsi con fare sospetto sul cavalcavia Borgomagno a due passi dalla stazione ferroviaria. Una pattuglia dei carabinieri della Radiomobile ha così deciso di approfondire il controllo e ha bloccato l'uomo. Si tratta di un quarantenne, noto alla giustizia, residente a Padova. Quest'ultimo alla vista del personale in divisa non ha potuto opporre alcuna resistenza.

Cosa è successo

Dopo averlo identificati i carabinieri l'hanno perquisito rinvenendo qualche grammo di marijuana. Si è così deciso di procedere anche ad una perquisizione domiciliare. All'esito del controllo sono stati recuperati e sequestrati 30 grammi di marijuana già suddivisi in singole dosi e un bilancino di precisione. L'indagato è stato così accompagnato in caserma e al termine delle formalità di rito è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. L'area del cavalcavia Borgomagno è tristemente nota per essere una delle zone della città più degradate sul fronte dello spaccio e l'assunzione di sostanze stupefacenti. In tal senso i controlli saranno sempre più serrati con l'obiettivo di circoscrivere il problema.