In corso del Popolo con il carico di hashish: denunciati due pusher

Operazione antidroga messa a segno ieri 21 settembre a mezzogiorno dagli investigatori della Squadra mobile di Padova. L'intervento si è materializzato in centro città all'altezza dell'incrocio tra corso del Popolo e via Trieste.

I fatti

Sono stati visti e fermati due cittadini tunisini rispettivamente di 27 e 28 anni, sconosciuti alle forze dell'ordine e privi di documenti di identità. A seguito di perquisizione personale il ventisettenne è stato trovato in possesso di 18 grami di hashish che il nordafricano nascondeva nel giubbotto. Il connazionale di 28 anni nascondeva invece nei boxer ulteriori 12 grammi della medesima sostanza. La coppia è stata accompagnata negli uffici della Questura e al termine delle formalità di rito è stata denunciata in concorso per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. A loro carico è anche scattato il provvedimento di espulsione dal territorio nazionale. Uno dei due, oggi, è stato già accompagnato al C.P.R. di Gradisca d'Isonzo in provincia di Gorizia in attesa di essere imbarcato su un volo per il rimpatrio. Poche ore prima gli agenti, durante la perquisizione domiciliare hanno rintracciato un cittadino marocchino di 50 anni su cui pesava una sentenza emessa dal tribunale di Padova do 2 anni e otto mesi di reclusione oltre ad un'ammenda di 13mila euro. L'accusa a suo carico è di spaccio di stupefacenti. L'uomo, terminate le formalità di rito è stato tradotto alla Casa circondariale Due Palazzi a disposizione dell'autorità giudiziaria.