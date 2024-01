Una piaga senza fine: arrestato diciottenne con mezzo etto di hashish

La piaga della droga a Padova è in continua ascesa e quello che più preoccupa è l'età media di spacciatori e assuntori che si abbassa sempre di più. Dopo il caso del ragazzo trovato con un chilo di hashish in casa dopo che la madre poche ore prima era stata fermata dopo aver acquistato una dose di cocaina, ieri 17 gennaio gli investigatori della Squadra mobile della Questura di Padova hanno messo a segno un altro colpo. In manette è finito un diciottenne padovano sorpreso con sempre nella zona di Voltabrusegana.

Cosa è successo

Nel tardo pomeriggio di ieri, 17 gennaio, i poliziotti che già covavano più di un sospetto su di lui, hanno atteso che uscisse di casa e ne hanno seguito gli spostamenti. Gli investigatori si sono subito insospettivi in quanto il giovane, appena giunto in strada, ha cominciato a guardarsi attorno con fare sospetto e si è sistemato nervosamente qualcosa in tasca. E' stato prontamente bloccato e sottoposto a perquisizione personale. I poliziotti hanno così rinvenuto un vasetto in vetro contenente più di 50 grammi di hashish, un coltellino a serramanico intriso della medesima sostanza ed un bilancino elettronico di precisione. L’arresto del giovane, trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura, è stato convalidato nella tarda mattinata di oggi.

Altra droga

Un altro giovane 21enne, di origini rumene ma regolarmente residente a Padova ed abitante nella vicina via Sette Martiri, è stato in precedenza denunciato dopo un tentativo di sottrarsi al controllo perché sorpreso con 6 dosi di cocaina, di cui ha appunto provato a disfarsi durante la breve fuga. Al momento non risultano collegamenti tra i giovani arrestati e denunciati in questi ultimi due giorni, certo è che quest’ennesimo intervento dimostra non solo la diffusione delle droghe fra gli adolescenti, ma anche e soprattutto il coinvolgimento di giovanissimi padovani incensurati e di buona famiglia nell’attività di spaccio, che non va dunque erroneamente attribuita ai soli stranieri irregolari. Giovani fino a qualche tempo fa sanzionati solo in via amministrativa perché sorpresi a consumare droghe o in possesso di modiche quantità, ma che evidentemente hanno nel tempo cominciato a ritenere non grave e soprattutto assai remunerativo l’illecito commercio di droghe.​