Vede i carabinieri e getta a terra la droga: bloccato e denunciato

Quando l'hanno visto a piedi si sono subito insospettiti e hanno deciso di approfondire l'attività. I carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Padova hanno denunciato in stato di libertà un cittadino italiano 38enne residente a Albissola Marina in provincia di Savona per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di sostanza stupefacente. Nel corso della serata del 23 aprile i militari dell'Arma, durante un servizio di controllo del territorio, hanno notato l’uomo in via San Marco di Padova e hanno deciso di procedere alla sua identificazione.

Gli accertamenti

Durante il fermo il trentottenne al fine di eludere il controllo, ha opposto attiva resistenza nei confronti delle forze dell'ordine e cercando di passare inosservato ha gettato a terra un involucro che è stato prontamente recuperato dai carabinieri. All'interno è stata rinvenuta una dose di cocaina. A questo punto i militari hanno deciso di perquisire il fermato. Nello zaino che teneva sulle spalle hanno rinvenuto ulteriori due bustine sempre di cocaina per oltre tre grammi complessivi, un bilancino di precisione e 380 euro probabile provento di precedente attività illecita. Tutto il materiale è stato sequestrato mentre il denunciato, conosciuto alle forze dell'ordine, dovrà rispondere all'autorità giudiziaria dei reati di cui si è macchiato.