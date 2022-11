Adolescente all'anagrafe, ma già spacciatore navigato: denunciato sedicenne

Appena sedicenne, ma già spacciatore con un discreto "portafogli clienti". Ieri, 4 novembre a Padova è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio un sedicenne tunisino.

I fatti

I carabinieri della stazione di Vigodarzere impegnati in un normale pattugliamento del territorio ai confini tra Vigodarzere e Padova hanno notato un ragazzo cedere qualcosa ad un'altra persona e poi dileguarsi in tutta fretta. Ipotizzando che si fosse consumata una cessione di droga, i militari dell'Arma hanno fermato entrambi. Se l'assuntore non ha opposto alcuna resistenza il sedicenne ha tentato in tutte le maniere di divincolarsi, ma è stato reso inoffensivo. E' emerso dall'attività che il nordafricano aveva appena ceduto una dose di cocaina al cliente. Dalla perquisizione personale è stato trovato in possesso di mille euro probabile provento di precedente attività illecita e di un coltello a serramanico. Il tutto è stato sequestrato. Il giovane, denunciato in stato di libertà alla Procura per i minorenni di Venezia è stato affidato ad una comunità. L'assuntore, infine, è stato segnalato alla Prefettura.